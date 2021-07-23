Новий побічний ефект від американської вакцини офіційно визнав ЄС

https://racurs.ua/ua/n157809-novyy-pobichnyy-efekt-vid-amerykanskoyi-vakcyny-oficiyno-vyznav-ies.html

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Синдром Гієна-Барре внесли до переліку дуже рідкісних побічних ефектів від американської вакцини виробництва Johnson&Johnson. Про це повідомило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Раніше аналогічне рішення ухвалив американський регулятор. На сайті EMA вказано, що інформацію про нову можливу побічну реакцію внаслідок щеплення препаратом імунопрофілактики Janssen внесуть задля обізнаності медиків та пацієнтів.

Синдром Гієна-Барре — рідкісне неврологічне захворювання, за якого імунна система організму пошкоджує нервові клітини, що може привести до болю, оніміння та м’язової слабкості, а в найтяжчих випадках — до паралічу. Більшості людей вдається повністю перемогти цю недугу.

У світі зареєстровано 108 випадків синдрома Гієна-Барре (один смертельний), при цьому щеплення вакциною отримали понад 21 млн осіб.

В Європейському агентстві з лікарських засобів рекомендують негайно звернутися за медичною допомогою громадянам, у котрих після щеплення вакциною Johnson&Johnson з’явилися такі симптоми: