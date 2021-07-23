Рідкісне поховання розкопали археологи на Запоріжжі. Фото: експедиція на Мамай-Горі у Facebook

https://racurs.ua/ua/n157838-ridkisne-pohovannya-rozkopaly-arheology-na-zaporijji-video.html

Ракурс

Унікальне поховання 15 ст. розкопали археологи в Запорізькій області на Мамай-Горі.

Захоронення належить представникові кочівників, які прийшли зі Сходу, або Криму. Вони контролювали одну з двох найбільших переправ в Нижньому Подніпровї, а отже мали величезний політичний та економічний вплив на цю територію. Про це 23 липня повідомляє експедиція на Мамай-Горі у Facebook.

Зазначається, що ці люди належали до племен мусульманської віри і тому ховали своїх небіжчиків головою на захід і з поворотом тіла на південь. Статистика поховань свідчить, що середня тривалість життя цих людей була 30−40 років, тому вони часто помирали в досить молодому віці.

Археологи відзначають, що поховання цих людей не мають жодного інвентарю. Хоча можна інколи віднайти монети та прикраси або дізнатися про економічні, політичні та культурні зв’язки цього народу з сусідами. Раніше в похованнях цього народу вже зустрічалися рештки кісток овець, коней та корів, що свідчить про тип ведення господарства та підтверджує перехід від кочового до напівкочового способу життя. У 2020 році дослідники знайшли небіжчика з копитцем коня, що є дуже рідкісним явищем серед захоронень цього типу.

Повідомляється, що на Мамай-Горі таких поховань досліджено вже більше 150, а з монетами та прикрасами — 24.

Нагадаємо, під час розкопок, які зараз тривають у єрусалимському Місті Давида, археологи виявили Єрусалимську стіну, яка встояла перед Вавилоном. Виявилося, що ця стіна оточувала столицю стародавньої Іудеї в період Першого храму (950−586 років до нашої ери).