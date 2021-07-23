«Містер шпагат» Джокович розвеселив гімнасток на Олімпіаді в Токіо

https://racurs.ua/ua/n157837-mister-shpagat-djokovych-rozveselyv-gimnastok-na-olimpiadi-v-tokio-foto.html

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Новак Джокович, перша ракетка світу, продемонстрував відмінну гнучкість під час тренування з бельгійськими гімнастками перед змаганнями на літніх Олімпійських іграх, котрі сьогодні стартували у Токіо.

Джокович вирішив приєднатися до спортсменок, серед яких була чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Ніни Дерван, і зробив з ними спільне фото.

Коли Джокович просить зробити фото, ти не можеш відмовити, — написала Дерван на власній Інстаграм-сторінці.

Сербський тенісист стартує на Олімпіаді в Токіо матчем проти болівійця Уго Дельєна, який займає 139-й рядок у світовому рейтингу.

Нагадаємо, Олімпійські ігри розпочинаються 23 липня в Японії. На урочистій церемонії відкриття Олімпіади на Національному стадіоні в Токіо вже пройшла збірна України. Вперше прапор України несли одразу двоє спортсменів — олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. На Олімпійських іграх, які триватимуть до 8 серпня, Україну представлятимуть 157 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).