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Ракурс
«Містер шпагат» Джокович розвеселив гімнасток на Олімпіаді в Токіо

«Містер шпагат» Джокович розвеселив гімнасток на Олімпіаді в Токіо (ФОТО)

23 лип 2021, 16:30
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Новак Джокович, перша ракетка світу, продемонстрував відмінну гнучкість під час тренування з бельгійськими гімнастками перед змаганнями на літніх Олімпійських іграх, котрі сьогодні стартували у Токіо.

Джокович вирішив приєднатися до спортсменок, серед яких була чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Ніни Дерван, і зробив з ними спільне фото.

Коли Джокович просить зробити фото, ти не можеш відмовити, — написала Дерван на власній Інстаграм-сторінці.


Сербський тенісист стартує на Олімпіаді в Токіо матчем проти болівійця Уго Дельєна, який займає 139-й рядок у світовому рейтингу.

Нагадаємо, Олімпійські ігри розпочинаються 23 липня в Японії. На урочистій церемонії відкриття Олімпіади на Національному стадіоні в Токіо вже пройшла збірна України. Вперше прапор України несли одразу двоє спортсменів — олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. На Олімпійських іграх, які триватимуть до 8 серпня, Україну представлятимуть 157 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Джерело: Ракурс


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