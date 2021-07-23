«Мистер шпагат» Джокович развеселил гимнасток на Олимпиаде в Токио

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Ракурс

Новак Джокович, первая ракетка мира, продемонстрировал отличную гибкость во время тренировки с бельгийскими гимнастками перед соревнованиями на летних Олимпийских играх, которые сегодня стартовали в Токио.

Джокович решил присоединиться к спортсменкам, среди которых была чемпионка мира по спортивной гимнастике Нина Дерван, и сделал с ними совместное фото.

Когда Джокович просит сделать фото, ты не можешь отказать, — написала Дерван на собственной Инстаграм-странице.

Сербский теннисист стартует на Олимпиаде в Токио матчем против боливийца Уго Дельена, который занимает 139-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, Олимпийские игры начинаются 23 июля в Японии. Сборная Украины уже прошла на торжественной церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась на Национальном стадионе в Токио. Впервые флаг Украины несли сразу два спортсмена — олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. На Олимпийских играх, которые продлятся до 8 августа, Украину будут представлять 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).