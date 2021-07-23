Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, фото: «Эспрессо»

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Ракурс

Олимпийские игры начинаются сегодня, 23 июля, в Японии.

На торжественной церемонии открытия Олимпиады на Национальном стадионе в Токио уже прошла сборная Украины.

Впервые флаг Украины несли сразу два спортсмена — олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

На Олимпийских играх, которые продлятся до 8 августа, Украину будут представлять 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

В торжественной церемонии приняли участие не все украинские спортсмены — некоторые из них уже готовится к соревнованиям, которые пройдут завтра, 24 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал видеообращение к украинским спортсменам.