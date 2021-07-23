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Ракурс
Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, фото: «Эспрессо»

Олимпиада-2021 — сборная Украины прошла на параде в Токио (ФОТО, ВИДЕО)

23 июл 2021, 16:17
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Олимпийские игры начинаются сегодня, 23 июля, в Японии.

На торжественной церемонии открытия Олимпиады на Национальном стадионе в Токио уже прошла сборная Украины.

Впервые флаг Украины несли сразу два спортсмена — олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

На Олимпийских играх, которые продлятся до 8 августа, Украину будут представлять 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

В торжественной церемонии приняли участие не все украинские спортсмены — некоторые из них уже готовится к соревнованиям, которые пройдут завтра, 24 июля.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, фото: «Эспрессо»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал видеообращение к украинским спортсменам.


Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под «Ще не вмерла Україна …». Верю, что скоро его увидит и Токио, — подчеркнул Зеленский. — Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость за то, что мы — украинцы!

Источник: Ракурс


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