Олимпиада-2021 — сборная Украины прошла на параде в Токио (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n157836-olimpiada-2021-sbornaya-ukrainy-proshla-na-parade-v-tokio-foto.htmlРакурс
Олимпийские игры начинаются сегодня, 23 июля, в Японии.
На торжественной церемонии открытия Олимпиады на Национальном стадионе в Токио уже прошла сборная Украины.
Впервые флаг Украины несли сразу два спортсмена — олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
На Олимпийских играх, которые продлятся до 8 августа, Украину будут представлять 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
В торжественной церемонии приняли участие не все украинские спортсмены — некоторые из них уже готовится к соревнованиям, которые пройдут завтра, 24 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал видеообращение к украинским спортсменам.
Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под «Ще не вмерла Україна …». Верю, что скоро его увидит и Токио, — подчеркнул Зеленский. — Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость за то, что мы — украинцы!