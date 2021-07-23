Пассажирский поезд разнес грузовик на Закарпатье, есть травмированные (ФОТО)

Пассажирский поезд разнес грузовик на Закарпатье. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Авария на железной дороге произошла сегодня, 23 июля, в Закарпатской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово — пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

Установлено, что водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездную сигнализацию. В результате пассажирский поезд № 14 Киев-Солотвино врезался в грузовик. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой, а многотонную машину отбросило набок. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

После аварии пассажиров указанного рейса доставили на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино-Киев дизель-поездом пообещали доставить на станцию Королево, откуда поезд отправится в Киев.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на момент аварии в поезде находились 226 пассажиров. Предварительно установлено, что в аварии травмировались пять человек. Трех человек, водителя грузовика и двух пассажиров поезда, госпитализировали. Два пассажира получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

Напомним, 18 июля смертельное ДТП произошло в селе Печихвосты вблизи Луцка. Ford Focus, в котором находились 12 человек (пять взрослых и семь детей), врезался в дерево. Жертвами аварии стал водитель, пассажирка и четырехлетняя девочка.