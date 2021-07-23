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Ракурс
Рейтинг самых популярных вузов составило Минобразования

Рейтинг самых популярных вузов составило Минобразования

23 июл 2021, 15:51
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Рейтинг самых популярных высших учебных заведений среди абитуриентов сформировало Министерство образования и науки Украины на основе представленных свидетельств о полном общем среднем образовании.

Наибольшим спросом среди украинских абитуриентов, которые хотят учиться на бакалавриате, в этом году пользовались КНУ им. Шевченко, Львовский национальный университет им. Франко и КПИ.

Всего в топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений попали:

  1. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (38 тыс. 878 заявлений);

  2. Львовский национальный университет им. Ивана Франко (36 тыс. 39);

  3. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» (33 тыс. 38);

  4. Национальный авиационный университет (27 тыс. 779);

  5. Национальный университет «Львовская политехника» (27 тыс. 696);

  6. Харьковский национальный университет им. Каразина (24 тыс. 927);

  7. Киевский национальный торгово-экономический университет (24 тыс. 103);

  8. Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана» (18 тыс. 994);

  9. Национальный педагогический университет им. Драгоманова (15 тыс. 377);

  10. Киевский университет им. Бориса Гринченко (14 тыс. 445);


Отметим, что в этот перечень не могут попасть небольшие престижные вузы, которые ежегодно набирают только сотни студентов.

Напомним, в 2021 году вступительная кампания началась 1 июля, принимать документы от абитуриентов вузы начали 14 числа. Сегодня последний день подачи документов для поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Источник: Ракурс


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