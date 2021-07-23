Рейтинг самых популярных вузов составило Минобразования

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Ракурс

Рейтинг самых популярных высших учебных заведений среди абитуриентов сформировало Министерство образования и науки Украины на основе представленных свидетельств о полном общем среднем образовании.

Наибольшим спросом среди украинских абитуриентов, которые хотят учиться на бакалавриате, в этом году пользовались КНУ им. Шевченко, Львовский национальный университет им. Франко и КПИ.

Всего в топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений попали:

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (38 тыс. 878 заявлений); Львовский национальный университет им. Ивана Франко (36 тыс. 39); Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» (33 тыс. 38); Национальный авиационный университет (27 тыс. 779); Национальный университет «Львовская политехника» (27 тыс. 696); Харьковский национальный университет им. Каразина (24 тыс. 927); Киевский национальный торгово-экономический университет (24 тыс. 103); Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана» (18 тыс. 994); Национальный педагогический университет им. Драгоманова (15 тыс. 377); Киевский университет им. Бориса Гринченко (14 тыс. 445);

Отметим, что в этот перечень не могут попасть небольшие престижные вузы, которые ежегодно набирают только сотни студентов.

Напомним, в 2021 году вступительная кампания началась 1 июля, принимать документы от абитуриентов вузы начали 14 числа. Сегодня последний день подачи документов для поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.