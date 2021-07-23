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Ракурс
Топ-10 популярных специальностей в 2021 году назвало МОН

Топ-10 популярных специальностей в 2021 году назвало МОН

23 июл 2021, 14:11
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Самые популярные специальности среди украинских абитуриентов в 2021 году назвало Министерство образования и науки Украины.

Десять специальностей по количеству поданных заявлений в вузы в этом году выглядит так:

  • Филология — 59 тыс. 202;

  • Право — 58 тыс. 824;

  • Менеджмент — 49 тыс. 929;

  • Компьютерные науки — 47 тыс. 172;

  • Среднее образование (учителя) — 34 тыс. 993;

  • Журналистика — 34 тыс. 726;

  • Инженерия программного обеспечения — 33 тыс. 676;

  • Психология — 31 тыс. 362;

  • Маркетинг — 28 тыс. 847;

  • Экономика — 28 тыс. 128.


В образовательном ведомстве также отметили, что в целом на протяжении вступительной кампании абитуриенты создали более 886 тыс. электронных заявлений на разные специальности — это на 18% больше, чем в прошлом году. Такое увеличение обусловлено тем, что в этом году количество выпускников школ на 4,8% больше по сравнению с прошлым годом. Дети также могут подавать заявления на несколько специальностей.

Напомним, 14 июля в системе Единой государственной базы по вопросам образования стартовал этап подачи электронных заявлений в учебные заведения. Самыми популярными предметами ВНО-2021 стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также больше всего выпускников в этом году не преодолели проходной порог ВНО по математике — более 30%. В то же время в Украине 550 участников ВНО набрали по 200 баллов как минимум по одному предмету.

Источник: Ракурс


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