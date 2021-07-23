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Ракурс
Топ-10 найпопулярніших спеціальностей у 2021 році назвало МОН

Топ-10 найпопулярніших спеціальностей у 2021 році назвало МОН

23 лип 2021, 14:11
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Найпопулярніші спеціальності серед українських вступників у 2021 році назвало Міністерство освіти та науки України.

Десять найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв у виші цьогоріч виглядає так:

  • Філологія — 59 тис. 202;

  • Право — 58 тис. 824;

  • Менеджмент — 49 тис. 929;

  • Комп’ютерні науки — 47 тис. 172;

  • Середня освіта (вчителі) — 34 тис. 993;

  • Журналістика — 34 тис. 726;

  • Інженерія програмного забезпечення — 33 тис. 676;

  • Психологія — 31 тис. 362;

  • Маркетинг — 28 тис. 847;

  • Економіка — 28 тис. 128.


В освітньому відомстві також вказали, що загалом упродовж вступної кампанії абітурієнти створили понад 886 тис. електронних заяв на різні спеціальності — це на 18% більше, аніж торік. Таке збільшення зумовлене тим, що цьогоріч кількість випускників шкіл на 4,8% більше в порівнянні з минулим роком. Діти також можуть подавати заяви на кілька спеціальностей.

Нагадаємо, 14 липня у системі Єдиної державної бази з питань освіти почалося подання електронних заяв до закладів освіти. Найпопулярнішими предметами ЗНО-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Також найбільше випускників цьогоріч не подолали прохідний поріг ЗНО з математики — понад 30%. Водночас в Україні 550 учасників ЗНО набрали по 200 балів щонайменше з одного предмету.

Джерело: Ракурс


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