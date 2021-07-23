Головою СЗР Зеленський призначив випускника російської академії контррозвідки

Олександр Литвиненко. Фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n157827-golovou-szr-zelenskyy-pryznachyv-vypusknyka-rosiyskoyi-akademiyi-kontrrozvidky.html

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Служба зовнішньої розвідки отримала нового керівника — президент Володимир Зеленський призначив ним Олександра Литвиненка.

До цього глава держави звільнив Валерія Кондратюка з посади голови СЗР та Литвиненка — з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень. Кондратюк обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з 5 червня 2020 року. Про це йдеться у тексті указу № 303/2021 на сайті Офісу президента.

За інформацією видання «Апостроф», Олександру Литвиненку 49 років, він народився у Києві. У 1994 році закінчив Інститут криптографії, зв’язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки Росії за спеціальністю «прикладна математика». Люстраційну перевірку розвідник пройшов у 2015 році. До 2009 року він навчався у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», а в 2013 році він закінчив Королівський коледж оборонних наук Великої Британії.

З 1994 по 1998 роки був офіцером, потім старшим офіцером, головним спеціалістом управління захисту інформації головного управління урядового зв’язку СБУ. З травня 2005 року по грудень 2007 року обіймав посади керівника управління з питань державної безпеки, керівника експертної комісії, керівника департаменту з питань держбезпеки апарату РНБО України.

Далі Литвиненко був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. У 2014 році був призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У серпні 2019 Зеленський призначив його директором Національного інституту стратегічних досліджень. Литвиненко одружений, виховує сина і дочку.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд залишив без розгляду позов Сергія Семочка щодо відновлення на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Джерело: «Апостроф»