Пляжі в Одесі закрили після зливи

Пляж. Фото: Отель Отрада

https://racurs.ua/ua/n157826-plyaji-v-odesi-zakryly-pislya-zlyvy.html

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Пляжі в Одесі тимчасово закрили після потужної зливи, яка пронеслася містом 22 липня.

Відпочивальникам не рекомендують купатися. Про таке повідомили в прес-службі Одеської міської ради.

Там розповіли, що за результатами досліджень проб морської води велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

Фахівці Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендують утриматися від купання, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період. А також для профілактики поширення захворювань, які передаються водним шляхом, зазначили в мерії. Рекомендації діятимуть до особливого розпорядження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Одеса оговтується від негоди. Синоптики повідомили, що на курорті в ніч на 22 липня випало 45 мм опадів.