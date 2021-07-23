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Ракурс
Пляж. Фото: Отрада

Пляжи в Одессе закрыли после ливня

23 июл 2021, 13:52
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Пляжи в Одессе временно закрыли после мощного ливня, который пронесся в городе 22 июля.

Отдыхающим не рекомендуют купаться. О таком сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Там рассказали, что по результатам исследований проб морской воды большое количество поверхностных вод попало в акватории городских пляжей.


Специалисты Госпотребслужбы в Одесской области рекомендуют воздержаться от купания, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период. А также для профилактики распространения заболеваний, передающихся водным путем, отметили в мэрии. Рекомендации будут действовать до особого распоряжения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Одесса отходит от непогоды. Синоптики сообщили, что на курорте в ночь на 22 июля выпало 45 мм осадков.

Источник: Ракурс


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