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Ракурс
Принц Гарри. Фото: Сплетник

Принц Гарри раскроет тайну смерти принцессы Дианы

23 июл 2021, 13:32
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Принц Гарри, герцог Сассекский, готовится выдать собственные мемуары, в которых он раскроет тайну смерти своей матери — принцессы Дианы.

Королевский биограф Анджела Левин утверждает, что для принца Гарри это одно из самых трагичных и тревожных событий в жизни. Об этом сообщает издание Metro.

Хорошо информированный источник рассказал мне, что мемуары Гарри в значительной степени посвящены смерти его матери принцессы Дианы и тому, кого он в ней винит, — заявила биограф.


Отметим, что ранее принц Гарри получил аванс за свою книгу, который составил не менее 20 млн дол. Над книгой он работает с журналистом и писателем Джоном Джозефом Мерингером, который также является лауреатом Пулитцеровской премии и соавтором воспоминаний одного из основателей фирмы Nike.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри в течение года писал мемуары о жизни в королевской семье, а также об этапе Megxit и переезде в Канаду и США. Книга поступит в продажу у 2022 году. Источник: Metro

Источник: Ракурс


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