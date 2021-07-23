Принц Гарри раскроет тайну смерти принцессы Дианы

Принц Гарри. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n157825-princ-garri-raskroet-taynu-smerti-princessy-diany.html

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Принц Гарри, герцог Сассекский, готовится выдать собственные мемуары, в которых он раскроет тайну смерти своей матери — принцессы Дианы.

Королевский биограф Анджела Левин утверждает, что для принца Гарри это одно из самых трагичных и тревожных событий в жизни. Об этом сообщает издание Metro.

Хорошо информированный источник рассказал мне, что мемуары Гарри в значительной степени посвящены смерти его матери принцессы Дианы и тому, кого он в ней винит, — заявила биограф.



Отметим, что ранее принц Гарри получил аванс за свою книгу, который составил не менее 20 млн дол. Над книгой он работает с журналистом и писателем Джоном Джозефом Мерингером, который также является лауреатом Пулитцеровской премии и соавтором воспоминаний одного из основателей фирмы Nike.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри в течение года писал мемуары о жизни в королевской семье, а также об этапе Megxit и переезде в Канаду и США. Книга поступит в продажу у 2022 году. Источник: Metro