Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. Скриншот с видео

Шахов и Милованов поскандалили из-за самоката в эфире ток-шоу (ВИДЕО)

23 июл 2021, 13:19
999

Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента и недавно назначенный председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома», и народный депутат Сергей Шахов поссорились в прямом эфире.

Политики едва не подрались в эфире программы на канале «Украина 24». Шахов начал со смартфона зачитывать тезисы о «простых народных массах, которые боятся и не довольны политическими элитами» и на слове «элиты» нардеп показал в сторону Милованова. Тот подчеркнул, что за это придется отвечать. Видео скандала появилось в YouTube.

Я приехал на самокате, а вы на чем? На Maybach? Скажите, пожалуйста, кто из нас тогда элита, — отметил советник Ермака.

Впоследствии нардеп Даниил Гетманцев спросил Шахова, на какой машине тот приехал на эфир. Парламентарий ответил, что «на Toyota, которая имеет пробег в 100 тыс. км».


Тимофей Милованов на самокате. Фото: Правда Качури

Напомним, 16 июля в Верховной Раде подрались представитель фракции Юлии Тимошенко Вадим Ивченко и парламентарий из политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Николай Сольский.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров