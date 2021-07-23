Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n157824-shahov-i-milovanov-poskandalili-iz-za-samokata-v-efire-tok-shou-video.html

Ракурс

Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента и недавно назначенный председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома», и народный депутат Сергей Шахов поссорились в прямом эфире.

Политики едва не подрались в эфире программы на канале «Украина 24». Шахов начал со смартфона зачитывать тезисы о «простых народных массах, которые боятся и не довольны политическими элитами» и на слове «элиты» нардеп показал в сторону Милованова. Тот подчеркнул, что за это придется отвечать. Видео скандала появилось в YouTube.

Я приехал на самокате, а вы на чем? На Maybach? Скажите, пожалуйста, кто из нас тогда элита, — отметил советник Ермака.

Впоследствии нардеп Даниил Гетманцев спросил Шахова, на какой машине тот приехал на эфир. Парламентарий ответил, что «на Toyota, которая имеет пробег в 100 тыс. км».

Напомним, 16 июля в Верховной Раде подрались представитель фракции Юлии Тимошенко Вадим Ивченко и парламентарий из политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Николай Сольский.