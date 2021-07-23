Границы для украинцев открыла еще одна страна ЕС

https://racurs.ua/n157823-granicy-dlya-ukraincev-otkryla-esche-odna-strana-es.html

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Франция открыла границы для украинцев — правительство в Париже внесло Украину в перечень стран так называемой «зеленой» зоны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице в Твиттере.

Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза, — написал Кулеба.

Однако для въезда во Францию украинцы должны иметь свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Париж будет пускать граждан Украины, которые прошли курс вакцинации одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Речь идет об американских вакцинах производителя Pfizer (Comirnaty), компании Moderna, и производителя Johnson & Johnson (Jansen), а также о британско-шведской вакцине AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield).

Вакцинация считается завершенной, если прошло 28 дней с момента введения препарата иммунопрофилактики Janssen и семь дней после введения второй дозы Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield.

Если гражданин Украины не прошел курс вакцинации, он может въехать во Францию при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.