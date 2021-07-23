Буш. Фото: Известия

https://racurs.ua/n157822-eto-oshibka-djordj-bush-raskritikoval-soglashenie-po-severnomu-potoku-2.html

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Джордж Буш-младший раскритиковал соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2».

43-й президент США считает поддержку газопровода «Северный поток-2» ошибкой. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

Да, я думаю, что это ошибка. И я говорил это Герхарду Шредеру, я говорил это Ангеле (Меркель — ред.). Я думаю, что это ошибка, потому что, знаете, мотивы России могут вводить в заблуждение, — отметил экс-президент США.

Буш объяснил, что «чем сильнее экономическое влияние недемократического режима на демократию, тем сложнее стратегическое положение людей в этой демократии». Он отметил, что вполне понимал значение России для Германии, ее надежды на российский газ для обеспечения своей большой индустриальной экономики.

Американский политик также назвал российского президента Владимира Путина, с которым пришлось «иметь дело» Ангеле Меркель, «очень хитрым и жестким».

Но и Ангела может (быть жесткой — ред.). поэтому я не переживал, что Путин будет давить на Ангелу Меркель, — резюмировал он.



Напомним, ранее мы сообщали, что «Северный поток-2», который строит Россия в обход Украины, будет достроен без вмешательства США и Германии. Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией не предусматривает никаких гарантий для Украины.

Источник: DW