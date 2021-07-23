Россия разрешила ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму — МИД свирепствуетhttps://racurs.ua/n157820-rossiya-razreshila-ordlo-golosovat-na-vyborah-v-gosdumu-mid-svirepstvuet.htmlРакурс
Население оккупированного Донбасса Российская Федерация решила привлечь к голосованию на выборах в Госдуму.
Действия Москвы грубо нарушают нормы и принципы международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. А организация выборов в ОРДЛО и привлечение местных жителей ставят под сомнение легитимность таких выборов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, которые предпринимаются в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения суверенитета Украины, — отметили в МИД.
В дипломатическом ведомстве считают, что такие действия России особенно циничные на фоне того, что на Донбассе подконтрольные Москве боевики регулярно нарушают режим тишины, а гуманитарное и социально-экономическое положение в ОРДЛО ухудшаются.
Киев призвал западных партнеров осудить такие действия Кремля, не признавать результаты этих «выборов» и усилить давление на Россию.
Ранее сообщалось, что российские террористы планируют организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков. Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий.