Россия разрешила ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму. Фото: euroradio.fm

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Население оккупированного Донбасса Российская Федерация решила привлечь к голосованию на выборах в Госдуму.

Действия Москвы грубо нарушают нормы и принципы международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. А организация выборов в ОРДЛО и привлечение местных жителей ставят под сомнение легитимность таких выборов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, которые предпринимаются в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения суверенитета Украины, — отметили в МИД.

В дипломатическом ведомстве считают, что такие действия России особенно циничные на фоне того, что на Донбассе подконтрольные Москве боевики регулярно нарушают режим тишины, а гуманитарное и социально-экономическое положение в ОРДЛО ухудшаются.

Киев призвал западных партнеров осудить такие действия Кремля, не признавать результаты этих «выборов» и усилить давление на Россию.

Ранее сообщалось, что российские террористы планируют организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков. Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий.