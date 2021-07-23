Росія дозволила ОРДЛО голосувати на виборах в Держдуму. Фото: euroradio.fm

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Населення окупованого Донбасу Російська Федерація вирішила залучити до голосування на виборах до Держдуми.

Дії Москви грубо порушують норми та принципи міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України. А організація виборів в ОРДЛО та залучення місцевих жителів ставлять під сумнів легітимність таких виборів. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Незважаючи на усі спроби України стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються у рамках нормандського формату та Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права та поваги до суверенітету України, — зазначили в МЗС.

У дипломатичному відомстві вважають, що такі дії Росії особливо цинічні на фоні того, що на Донбасі підконтрольні Москві бойовики регулярно порушують режим тиші, а гуманітарне та соціально-економічне становища в ОРДЛО погіршуються.

Київ закликав західних партнерів засудити такі дії Кремля, не визнавати результати цих «виборів» й посилити тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що російські терористи планують організувати на окупованих територіях Донбасу голосування до нижньої палати парламенту РФ без відкриття виборчих дільниць. Взяти участь у так званому волевиявленні зможуть мешканці окупованих територій.