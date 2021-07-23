Индекс Биг-Мака назвал реальный курс доллара в Украине

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Индекс Биг-Мака показывает, что украинская гривна продолжает оставаться недооцененной валютой по состоянию на конец июля 2021 года.

Гамбургер Биг-Мак в Украине сейчас стоит 65 грн, а в США — 5,65 долл. Соответственно курс гривны к доллару США должен составлять 11,5 грн/долл., пишет издание The Economist.

Предполагаемый обменный курс — 11,50. Разница между этим и фактическим обменным курсом 27,22 грн/долл. свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 57,7%, — говорится в сообщении издания.

Индекс Биг-Мака был основан журналом The Economist в 1986 году в качестве ориентира для определения того, находится ли валюта на «правильном» уровне. По мнению экономистов, курс валюты должен соответствовать цене определенной корзины товаров в разных странах. Однако, чтобы не усложнять расчеты, финансисты выбрали стандартный гамбургер Биг-Мак, ведь в нем есть хлеб, мясо и овощи.

Отметим, что цена еды зависит от стоимости составляющих на внутреннем рынке, аренды, зарплаты, коммунальных услуг и многих других факторов. Индекс Биг-Мака все эти нюансы не учитывает, но его включили в учебники по экономике, а также исследуют на академическом уровне во многих странах. Этот индекс основан на теории паритета покупательной способности.