Індекс Біг-Мака назвав реальний курс долара в Україні

https://racurs.ua/ua/n157821-indeks-big-maka-nazvav-realnyy-kurs-dolara-v-ukrayini.html

Ракурс

Індекс Біг-Мака демонструє, що українська гривня продовжує залишатися недооціненою валютою станом на кінець липня 2021 року.

Гамбургер Біг-Мак в Україні зараз коштує 65 грн, а в США — 5,65 дол. Відповідно курс гривні до долара США має становити 11,5 грн/дол., пише видання The Economist.

Передбачуваний обмінний курс — 11,50. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом 27,22 грн/дол. свідчить про те, що українська гривня недооцінена на 57,7%, — йдеться у повідомленні видання.

Індекс Біг-Мака був заснований журналом The Economist у 1986 році як орієнтир для визначення того, чи перебуває валюта на «правильному» рівні. На думку економістів, курс валюти має відповідати ціні певного кошика товарів у різних країнах. Однак, щоб не ускладнювати обрахунки, фінансисти обрали стандартний гамбургер Біг-Мак, адже в ньому є хліб, м’ясо, і овочі.

Зауважимо, що ціна їжі залежить від вартості складників на внутрішньому ринку, оренди, зарплати, комунальних послуг та багатьох інших факторів. Індекс Біг-Мака усі ці нюанси не враховує, але його включили до підручників з економіки, а також досліджують на академічному рівні у багатьох країнах. Цей індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності.