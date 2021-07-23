Буш. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n157822-ce-pomylka-djordj-bush-rozkrytykuvav-ugodu-schodo-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

Джордж Буш-молодший розкритикував угоду між США та Німеччиною щодо «Північного потоку-2».

43-й президент США вважає підтримку газопроводу «Північний потік-2» помилкою. Про це він повідомив в інтерв’ю Deutsche Welle.

Так, я думаю, що це помилка. І я казав це Герхарду Шредеру, я казав це Ангелі (Меркель, — ред.). Я думаю, що це помилка, бо, знаєте, мотиви Росії можуть вводити в оману, — зазначив екс-президент США.

Буш пояснив, що «чим сильніший економічний вплив недемократичного режиму на демократію, тим складніше стратегічне становище людей у цій демократії». Він зауважив, що цілком розумів значення Росії для Німеччини, сподівання останньої на російський газ для забезпечення своєї великої індустріальної економіки.

Американський політик також назвав російського президента Володимира Путіна, з яким довелося «мати справу» Ангелі Меркель, «дуже хитрим і жорстким».

Але й Ангела може (бути жорсткою — ред.). Тому я не переживав, що Путін буде тиснути на Ангелу Меркель, — резюмував він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Північний потік-2», який будує Росія в обхід України, буде добудований без втручання США та Німеччини. Віце-прем'єр із питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США й Німеччиною не передбачає жодних гарантій для України.

Джерело: DW