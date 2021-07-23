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Ракурс
Швеция. фото: Istock

Швеция открывается для украинцев — дата

23 июл 2021, 10:59
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Швеция вновь открывается для украинцев с 26 июля — страна отменяет ограничения для осуществления туристических путешествий и необязательных визитов.

Во время путешествия в Швецию остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или наличие сертификата о вакцинации. Об этом говорится в официальном сообщении шведского правительства.

Теперь Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины от коронавируса прошло 14 дней.


Швеция признает вакцины, утвержденные ЕС. В частности, это:

  • Comirnaty (Pfizer/BioNtech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen;
  • AstraZeneca/SKBio;
  • Covishield (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);
  • BIBP / Sinopharm;
  • CoronaVac (Sinovac).

ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию. Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что синдром Гийена-Барре внесли в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson&Johnson.

Источник: Ракурс


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