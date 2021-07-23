Швеция открывается для украинцев — датаhttps://racurs.ua/n157811-shveciya-otkryvaetsya-dlya-ukraincev-data.htmlРакурс
Швеция вновь открывается для украинцев с 26 июля — страна отменяет ограничения для осуществления туристических путешествий и необязательных визитов.
Во время путешествия в Швецию остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или наличие сертификата о вакцинации. Об этом говорится в официальном сообщении шведского правительства.
Теперь Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины от коронавируса прошло 14 дней.
Швеция признает вакцины, утвержденные ЕС. В частности, это:
- Comirnaty (Pfizer/BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca/SKBio;
- Covishield (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);
- BIBP / Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию. Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что синдром Гийена-Барре внесли в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson&Johnson.