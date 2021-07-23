Швеция. фото: Istock

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Швеция вновь открывается для украинцев с 26 июля — страна отменяет ограничения для осуществления туристических путешествий и необязательных визитов.

Во время путешествия в Швецию остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или наличие сертификата о вакцинации. Об этом говорится в официальном сообщении шведского правительства.

Теперь Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины от коронавируса прошло 14 дней.

Швеция признает вакцины, утвержденные ЕС. В частности, это:

Comirnaty (Pfizer/BioNtech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen;

AstraZeneca/SKBio;

Covishield (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);

BIBP / Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию. Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что синдром Гийена-Барре внесли в перечень очень редких побочных эффектов от американской вакцины производства Johnson&Johnson.