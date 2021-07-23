Швеція. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157811-shveciya-vidkryvaietsya-dlya-ukrayinciv-data.html

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Швеція знову відкривається для українців із 26 липня — країна скасовує обмеження для здійснення туристичних подорожей та необов’язкових візитів.

Під час подорожі до Швеції залишається вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус або наявність сертифікату про вакцинацію. Про це йдеться в офіційному повідомленні шведського уряду.

Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини від коронавірусу пройшло 14 днів.

Швеція визнає вакцини, затверджені ЄС. Зокрема, це:

Comirnaty (Pfizer/BioNtech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen;

AstraZeneca/SKBio;

Covishield (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);

BIBP/Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду у Швецію. Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що синдром Гієна-Барре внесли до переліку дуже рідкісних побічних ефектів від американської вакцини виробництва Johnson&Johnson.