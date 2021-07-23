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Ракурс
Швеція. Фото: istock

Швеція відкривається для українців — дата

23 лип 2021, 10:59
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Швеція знову відкривається для українців із 26 липня — країна скасовує обмеження для здійснення туристичних подорожей та необов’язкових візитів.

Під час подорожі до Швеції залишається вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус або наявність сертифікату про вакцинацію. Про це йдеться в офіційному повідомленні шведського уряду.

Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини від коронавірусу пройшло 14 днів.


Швеція визнає вакцини, затверджені ЄС. Зокрема, це:

  • Comirnaty (Pfizer/BioNtech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen;
  • AstraZeneca/SKBio;
  • Covishield (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);
  • BIBP/Sinopharm;
  • CoronaVac (Sinovac).

ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду у Швецію. Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що синдром Гієна-Барре внесли до переліку дуже рідкісних побічних ефектів від американської вакцини виробництва Johnson&Johnson.

Джерело: Ракурс


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