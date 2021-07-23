Франція відкрила кордони для українців — деталі — в’їзд в ЄС

https://racurs.ua/ua/n157823-kordony-dlya-ukrayinciv-vidkryla-sche-odna-krayina-ies.html

Ракурс

Франція відкрила кордони для українців — уряд у Парижі вніс Україну до переліку країн так званої «зеленої» зони.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на сторінці у Твіттер.

Тепер офіційно: безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Європейського Союзу, — написав Кулеба.

Проте для в’їзду до Франції українці повинні мати свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест на коронавірусну інфекцію.

Париж пускатиме громадян України, які пройшли курс щеплень однією із вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Йдеться про американські вакцини виробника Pfizer (Comirnaty), компанії Moderna, та виробника Johnson&Johnson (Jansen), а також британсько-шведську вакцину AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield).

Вакцинація вважається завершеною, якщо минуло 28 днів з часу введення препарату імунопрофілактики Janssen і сім днів після введення другої дози Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield.

Якщо громадянин України не пройшов курс вакцинації, він може в’їхати до Франції за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду.