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Ракурс
Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов. Скріншот з відео

Шахов і Милованов посварилися через самокат в ефірі ток-шоу (ВІДЕО)

23 лип 2021, 13:19
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Тимофій Милованов, радник голови Офісу президента й нещодавно призначений голова наглядової ради «Укроборонпрому» та народний депутат Сергій Шахов посварилися в прямому ефірі.

Політики ледь не побилися в ефірі програми на каналі «Україна 24». Шахов почав зі смартфону зачитувати тези про «прості народні маси, які бояться і не задоволені політичними елітами» і на слові «еліти» нардеп показав у бік Милованова. Той наголосив, що за це що доведеться відповідати. Відео скандалу з’явилося в YouTube.

Я приїхав на самокаті, а ви на чому? На Maybach? Скажіть, будь ласка, хто з нас тоді еліта, — зазначив радник Єрмака.

Згодом нардеп Данило Гетманцев запитав Шахова, на якій машині той приїхав на ефір. Парламентар відповів, що «на Toyota, яка має пробіг у 100 тис. км».


Тимофій Милованов на самокаті. Фото: Правда Качури

Нагадаємо, 16 липня у Верховній Раді побилися представник фракції Юлії Тимошенко Вадим Івченко та парламентар з політсили Володимира Зеленського «Слуга народу» Микола Сольський.

Джерело: Ракурс


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