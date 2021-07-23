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Ракурс
Принц Гарры. Фото: Сплетник

Принц Гаррі розкриє таємницю смерті принцеси Діани

23 лип 2021, 13:32
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Принц Гаррі, герцог Сассекський, готується видати власні мемуари, в яких він розкриє таємницю смерті своєї матері — принцеси Діани.

Королівський біограф Анджела Левін стверджує, що для принца Гаррі це одна з найтрагічніших і тривожних подій в житті. Про це повідомляє видання Metro.

Добре інформоване джерело розповіло мені, що мемуари Гаррі значною мірою присвячені смерті його матері принцеси Діани та тому, кого він в ній звинувачує, — заявила біограф.

Зазначимо, що раніше принц Гаррі отримав аванс за свою книгу, який склав не менше 20 млн дол. Над книгою він працює з журналістом і письменником Джоном Джозефом Мерінгером, який також є лауреатом Пулітцерівської премії та співавтором спогадів одного із засновників фірми Nike.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі протягом року писав мемуари про життя в королівській родині, а також про етап Megxit і переїзді до Канади та США. Книга надійде в продаж у 2022 році.

Джерело: Metro

Джерело: Ракурс


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