Главой СВР Зеленский назначил выпускника российской академии контрразведки

Александр Литвиненко. Фото: «Апостроф»

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Ракурс

Служба внешней разведки получила нового руководителя — президент Владимир Зеленский назначил им Александра Литвиненко.

До этого глава государства уволил Валерия Кондратюка с должности главы СВР и Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований. Кондратюк занимал должность главы Службы внешней разведки с 5 июня 2020 года. Об этом говорится в тексте указа № 303/2021 на сайте Офиса президента.

По информации издания «Апостроф», Александру Литвиненко 49 лет, он родился в Киеве. В 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России по специальности «прикладная математика». Люстрационную проверку разведчик прошел в 2015 году. До 2009 года он учился в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение», а в 2013 году он окончил Королевский колледж оборонных наук Великобритании.

С 1994 по 1998 годы был офицером, затем старшим офицером, главным специалистом Управления защиты информации Главного управления правительственной связи СБУ. С мая 2005 года по декабрь 2007 года занимал должности руководителя управления по вопросам государственной безопасности, руководителя экспертной комиссии, руководителя департамента по вопросам госбезопасности аппарата СНБО Украины.

Дальше Литвиненко был заместителем начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, советником директора Института проблем национальной безопасности при СНБО Украины, заместителем директора Национального института стратегических исследований. В 2014 году был назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В августе 2019 года Зеленский назначил его директором Национального института стратегических исследований. Литвиненко женат, воспитывает сына и дочь.

Напомним, 25 июня Верховный суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко по восстановлению в должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Источник: «Апостроф»