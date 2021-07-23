Рейтинг найпопулярніших вишів серед вступників склало Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n157834-reytyng-naypopulyarnishyh-vyshiv-sered-vstupnykiv-sklalo-minosvity.html

Ракурс

Рейтинг найпопулярніших закладів вищої освіти серед вступників сформувало Міністерство освіти та науки України на основі поданих свідоцтв про повну загальну середню освіту.

Найбільшим попитом серед українських абітурієнтів, які хочуть навчатися на бакалавраті, цьогоріч користувалися КНУ ім. Шевченка, Львівський національний університет ім. Франка та КПІ.

Загалом до топ-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв потрапили:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (38 тис. 878 заяв); Львівський національний університет ім. Івана Франка (36 тис. 39); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (33 тис. 38); Національний авіаційний університет (27 тис. 779); Національний університет «Львівська політехніка» (27 тис. 696); Харківський національний університет ім. Каразіна (24 тис. 927); Київський національний торговельно-економічний університет (24 тис. 103); Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (18 тис. 994); Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (15 тис. 377); Київський університет ім. Бориса Грінченка (14 тис. 445);

Зауважимо, що до цього переліку не можуть потрапити невеликі престижні виші, які щороку набирають лише сотні студентів.

Нагадаємо, у 2021 році вступна кампанія розпочалася 1 липня, приймати документи від абітурієнтів виші почали 14 числа. Сьогодні останній день подачі документів для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.