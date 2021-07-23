Пасажирський потяг розтрощив вантажівку на Закарпатті. Фото: ДСНС

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Аварія на залізниці сталася сьогодні, 23 липня, у Закарпатській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово — пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою.

Встановлено, що водій вантажівки виїхав на колії, попри працюючу переїзну сигналізацію. Внаслідок цього пасажирський поїзд № 14 Київ-Солотвино врізався у вантажівку. Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою, а багатотонну машину відкинуло набік. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Після аварії пасажирів зазначеного рейсу доставили на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино-Київ дизель-поїздом пообіцяли доставити на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до Києва.

У прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що на момент аварії у потязі перебували 226 пасажирів. Попередньо встановлено, що в аварії травмувалися п’ятеро осіб. Трьох осіб, водія вантажівки та двох пасажирів потяга, госпіталізували. Двоє пасажирів отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, 18 липня смертельна ДТП сталася у селі Печихвости поблизу Луцька. Ford Focus, в якому перебували 12 осіб (п'ятеро дорослих і семеро дітей), врізався в дерево. Жертвами аварії став водій, пасажирка і чотирирічна дівчинка.