Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо, фото: «Еспресо»

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Олімпійські ігри розпочинаються сьогодні, 23 липня, у Японії.

На урочистій церемонії відкриття Олімпіади на Національному стадіоні в Токіо вже пройшла збірна України.

Вперше прапор України несли відразу два спортсмени — олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

На Олімпійських іграх, які триватимуть до 8 серпня, Україну представлятимуть 157 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

В урочистій церемонії взяли участі не всі українські спортсмени — дехто з них вже готується до змагань, які відбудуться завтра, 24 липня.

Завдяки вам, нашим олімпійцям, синьо-жовтий прапор підіймали вгору в різних куточках планети під «Ще не вмерла України…». Вірю, невдовзі його побачить і Токіо, — наголосив Зеленський. — Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, — це емоції від перемоги, гордість за те, що ми — українці!