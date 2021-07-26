В деле канала NewsOne Верховный суд получил секретные материалы от СБУ

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Ракурс

По делу о законности блокировки телеканала NewsOne Верховный суд получил секретные материалы от Службы безопасности Украины.

Поэтому следующее судебное заседание состоится 4 октября в 11.00. Пресс-служба ВСУ сообщила, что 26 июля Кассационный суд в составе Верховного суда продолжил рассмотрение дела по иску ООО «Новости 24 часа» по обжалованию указа президента Украины № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“».

Напомним, что к истцу применили санкции, а именно прекратили его вещание.

Во время заседания судья сообщила, что СБУ передала в режимно-секретный отдел Верховного суда документы со сведениями, составляющими государственную тайну. СБУ также ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме.

В то же время двое судей, входящих в состав судебной коллегии, не имеют доступа и допуска к государственной тайне и они начали соответствующее оформление.

В апреле Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска об отмене указа президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik.

В суде заявили тогда, что судебное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривали блокирование телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Впоследствии YouTube заблокировал доступ к «каналам Медведчука» для украинских пользователей.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над неугодными СМИ».

Тарас Козак называет обвинения ложью и отвергает их. Решение о санкциях поддержал ряд западных союзников Украины, но были и предостережения из-за границы о необходимости соблюдения права на высказывание, и критика со стороны нескольких международных журналистских организаций, а также со стороны России.

Киев ответил, что упомянутые каналы были инструментами пропаганды, а не средствами информации.