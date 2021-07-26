Блогеры смогут получить высшее образование в Финляндии. Фото: versii.if.ua

https://racurs.ua/n157943-blogery-smogut-poluchit-vysshee-obrazovanie-v-finlyandii.html

Ракурс

Блогеры впервые смогут получить профильное высшее образование в Финляндии.

Уникальную образовательную программу Influencers Academy («Академия инфлюэнсеров»), разработанную специально для блогеров, представили в Университете прикладных наук Тампере. Она дает право получить диплом о высшем профессиональном образовании — финском аналоге бакалавриата по деловому администрированию. Об этом сообщает издание Yle.

Студентам будет необходимо обучаться 3,5 года, стоимость курса составит около 35 тыс. евро. Университет готов принять 20−25 начинающих или успешных блогеров для прохождения программы.

Блогеров-бакалавров будут обучать основам предпринимательства, управления персоналом, бухгалтерского учета и маркетинга. Каждый из студентов должен будет разработать бизнес-план и по окончании курса основать в Финляндии фирму для поддержки своего блога в социальных сетях.

Руководство вуза отмечает, что программа гибкая и будет подстраиваться под потребности студентов. Руководство города Тампере планирует привлечь к преподаванию большое количество сторонних успешных специалистов, в частности, создателя популярной игры Angry Birds Петера Вестербака.

Напомним, в Министерстве образования и науки Польши заявили, что наибольшим спросом на рынке труда являются специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники дорожного строительства и техники-программисты.

Источник: Yle