Блогеры смогут получить высшее образование в Финляндии

Блогеры смогут получить высшее образование в Финляндииhttps://racurs.ua/n157943-blogery-smogut-poluchit-vysshee-obrazovanie-v-finlyandii.htmlРакурс
Блогеры впервые смогут получить профильное высшее образование в Финляндии.
Уникальную образовательную программу Influencers Academy («Академия инфлюэнсеров»), разработанную специально для блогеров, представили в Университете прикладных наук Тампере. Она дает право получить диплом о высшем профессиональном образовании — финском аналоге бакалавриата по деловому администрированию. Об этом сообщает издание Yle.
Студентам будет необходимо обучаться 3,5 года, стоимость курса составит около 35 тыс. евро. Университет готов принять 20−25 начинающих или успешных блогеров для прохождения программы.
Блогеров-бакалавров будут обучать основам предпринимательства, управления персоналом, бухгалтерского учета и маркетинга. Каждый из студентов должен будет разработать бизнес-план и по окончании курса основать в Финляндии фирму для поддержки своего блога в социальных сетях.
Руководство вуза отмечает, что программа гибкая и будет подстраиваться под потребности студентов. Руководство города Тампере планирует привлечь к преподаванию большое количество сторонних успешных специалистов, в частности, создателя популярной игры Angry Birds Петера Вестербака.
Напомним, в Министерстве образования и науки Польши заявили, что наибольшим спросом на рынке труда являются специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники дорожного строительства и техники-программисты.
Источник: Yle