СБУ вспомнила о пирамиде B2B Jewelry и провела новые обыски, фото — СБУ

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Делом пирамиды B2B Jewelry снова заинтересовалась Служба безопасности Украины. СБУ 21−22 июля провела 26 обысков дома у руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry в Киеве и восьми областях страны.

Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности и прекратили работу части из магазинов сети.

Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В августе 2020 года СБУ отчиталась о блокировании финансовой пирамиды, организаторов которой подозревали в присвоении 250 млн долл. вкладчиков. Но в июле 2021 года журналисты Bihus.Info. сообщили, что B2B Jewelry продолжает собирать деньги с новых вкладчиков — ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинения ему не предъявлены.

В прошлом году силовики провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности финпирамиды. Вместе с тем, организатор пирамиды недавно дал интервью СМИ, в котором заявил, что B2B Jewelry продолжает работать несмотря на сообщение Офиса генпрокурора о прекращении деятельности пирамиды.

Сейчас четырем лицам, организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, сообщено о подозрении по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест.

За период функционирования пирамиды (начало 2019 года) организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

В СБУ отмечали, шо финучреждения, которые имеют лицензии Нацбанка, сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы B2B Jewelry, поскольку осуществили выплаты на карты инвесторов.