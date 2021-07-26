СБУ згадала про піраміду B2B Jewelry і провела нові обшуки, фото — СБУ

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Справою піраміди B2B Jewelry знову зацікавилася Служба безпеки України. СБУ 21−22 липня провела 26 обшуків вдома у керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry в Києві та восьми областях країни.

Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності і припинили роботу частини із магазинів мережі.

Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

У серпні 2020 року СБУ відзвітувала про блокування фінансової піраміди, організаторів якої підозрювали у присвоєнні 250 млн дол. вкладників. Але у липні 2021 року журналісти Bihus.Info. повідомили, що B2B Jewelry продовжує збирати гроші з нових вкладників — її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення йому упродовж майже року так і не пред’явлені.

Торік силовики провели 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучили комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності фінпіраміди. Разом з тим, організатор піраміди нещодавно дав інтерв’ю ЗМІ, в якому заявив, що B2B Jewelry продовжує працювати попри повідомлення Офісу генпрокурора про припинення діяльності піраміди.

Наразі чотирьом особам, організатору фінансової піраміди та його співучасникам, повідомлено про підозру за статтями ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою за попередньою змовою), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт.

За період функціонування піраміди (початок 2019 року) організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. дол. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

У СБУ зауважували, шо фінустанови, які мають ліцензії Нацбанку, зіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми B2B Jewelry, оскільки здійснили виплати на карти інвесторів.