COVID-вакцины эффективно скомбинировали и уровень антител стал высоким. Фото: gematolog.ck.ua

https://racurs.ua/n157941-covid-vakciny-effektivno-skombinirovali-uroven-antitel-povysilsya-v-shest-raz.html

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Комбинации вакцин от коронавируса ученые продолжают исследовать, чтобы повысить эффективность вакцинации.

Эксперты из Южной Кореи обнаружили препараты, при смешивании которых уровень антител повышается в шесть раз. Такой результат дают комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer. Однако, чтобы достичь высокого уровня антител в организме, нужно сначала сделать укол препаратом AstraZeneca, а затем — Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

В ходе исследования приняли участие почти 500 медработников, из которых 100 получили смешанные дозы. Укол препаратом «Пфайзер» получили 200 человек, а остальные вакцинировались AstraZeneca.

После вакцинации провели исследование уровня антител, согласно которому у тех, кто получил комбинацию вакцин уровень защиты от COVID-19 оказался выше.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения назвали «опасной тенденцией» комбинировать вакцины от коронавируса, так как данных о влиянии «коктейля» из разных вакцин на организм человека мало.

Источник: Reuters