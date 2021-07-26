Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
COVID-вакцини ефективно скомбінували й рівень антитіл став високим. Фото: gematolog.ck.ua

COVID-вакцини ефективно скомбінували — рівень антитіл підвищився вшестеро

26 лип 2021, 16:24
999

Комбінації вакцин від коронавірусу науковці продовжують досліджувати, щоб підвищити ефективність вакцинації.

Експерти з Південної Кореї виявили препарати, при змішуванні яких рівень антитіл підвищується в шість разів. Такого результату дають комбінації вакцин AstraZeneca і Pfizer. Однак, щоб досягти високого рівня антитіл в організмі, треба спершу зробити укол препаратом AstraZeneca, а потім — Pfizer. Про це повідомляє Reuters.

У ході дослідження взяли участь майже 500 медпрацівників, з яких 100 отримали змішані дози. Укол препаратом «Пфайзер» отримали 200 осіб, а решта вакцинувалася AstraZeneca.

Після вакцинації провели дослідження рівня антитіл, згідно з яким у тих, хто отримав комбінацію вакцин рівень захисту від COVID-19 виявився вищим.


Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я назвали «небезпечною тенденцією» комбінувати вакцини від коронавірусу, оскільки даних про вплив «коктейлю» різних вакцин на організм людини мало.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів