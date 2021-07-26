COVID-вакцини ефективно скомбінували й рівень антитіл став високим. Фото: gematolog.ck.ua

https://racurs.ua/ua/n157941-covid-vakcyny-efektyvno-skombinuvaly-riven-antytil-pidvyschyvsya-vshestero.html

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Комбінації вакцин від коронавірусу науковці продовжують досліджувати, щоб підвищити ефективність вакцинації.

Експерти з Південної Кореї виявили препарати, при змішуванні яких рівень антитіл підвищується в шість разів. Такого результату дають комбінації вакцин AstraZeneca і Pfizer. Однак, щоб досягти високого рівня антитіл в організмі, треба спершу зробити укол препаратом AstraZeneca, а потім — Pfizer. Про це повідомляє Reuters.

У ході дослідження взяли участь майже 500 медпрацівників, з яких 100 отримали змішані дози. Укол препаратом «Пфайзер» отримали 200 осіб, а решта вакцинувалася AstraZeneca.

Після вакцинації провели дослідження рівня антитіл, згідно з яким у тих, хто отримав комбінацію вакцин рівень захисту від COVID-19 виявився вищим.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я назвали «небезпечною тенденцією» комбінувати вакцини від коронавірусу, оскільки даних про вплив «коктейлю» різних вакцин на організм людини мало.

Джерело: Reuters