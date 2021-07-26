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Ракурс
Навіть не приховують — віце-спікер Держдуми вимагає ліквідувати Україну

Навіть не приховують — віце-спікер Держдуми вимагає ліквідувати Україну (ВІДЕО)

26 лип 2021, 16:17
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Віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой зажадав ліквідувати Україну. В прямому ефірі пропагандистського каналу «Россия 24» він повідомив про своє ставлення до війни на Донбасі.

Віце-спікер Держдуми РФ із провладної партії зажадав ліквідувати Україну. У програмі «60 хвилин» Толстой закликав Україну «попрощатися з незалежністю і повернутися до складу Росії».

Він заявив, що Захід буцімто не зацікавлений у партнерстві з Україною і в важкий момент союзники не подадуть їй «руку допомоги».

Також Толстой порівняв Україну з «мавпою з гранатою», зазначивши, що наша держава збільшує зовнішньополітичну суб'єктність. Російський чиновник закликав Україну відмовитися від незалежності і «повернутися додому», тобто до складу РФ.

Крім того, Толстой не проґавив можливість образити сусідню країну, заявивши, що українці здатні тільки «випрошувати подачки і годувати салом іноземних солдатів».

За словами російського політика, США в будь-який момент можуть залишити Україну без допомоги, тому на них сподіватися не варто. Така ситуація, за його словами, очікує Польщу і Німеччину, які наразі підтримують Київ.

Толстой в прямому ефірі назвав всіх українців російськими і закликав повертатися в Російську Федерацію.


Вам не треба на них сподіватися. Ви — російські. Повертайтеся додому, — заявив чиновник в ефірі пропагандистської програми.

Толстой не вперше «відзначається» антиукраїнськими заявами. Цього року він заявив, що Україна нібито є «частиною великої Росії», а тих, хто з цим не погоджується, назвав «купкою негідників», яких, за його словами, потрібно «перевішати на ліхтарях».

Джерело: Ракурс


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