Слуга народа. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n157939-slugy-blokuut-zakonoproekty-opozyciyi-kvu.html

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«Слуга народу», президентська фракція в парламенті, блокує законопроекти опозиційних фракцій.

Комітет виборців України (КВУ) встановив, що авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції «Слуга народу». Про це повідомляє прес-служба КВУ.

В організації підрахували, що із 65 ухвалених законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах, а за останні півроку було ухвалено лише три закони, серед авторів яких не було депутатів «Слуги народу».

На другому місці за кількістю ухвалених законів опинилася група «Довіра» та ВО «Батьківщина». Депутати цих політичних сил долучилися до розроблення 20 ухвалених законів. Народні депутати «Опозиційної платформи — За життя» присутні серед авторів 16 ухвалених законів.

Депутати фракції «Голос» ініціювали 13 чинних законів, а депутати групи «За майбутнє" ініціювали 11 ухвалених законів. Найменше підтриманих законів у фракції «Європейська солідарність». За півроку Верховною Радою було підтримано лише п’ять законів, серед авторів яких депутати ЄС.

Фактично ігноруються законопроекти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроектів, серед авторів яких немає депутатів «Слуги народу», є рідкістю. Окремі опозиційні політики справді можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно долучитися до ініціатив монобільшості. При цьому підтримуються переважно не принципові документи, тоді як ключові законопроекти опозиції ігноруються, — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.



Під час підрахунку враховувалися лише чинні закони авторства нардепів. Депутати різних фракцій та груп могли бути серед авторів одним і тих же законів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що блокувальним постановам у Верховній Раді оголосили війну представники «Слуги народу».