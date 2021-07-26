Піщана буря накрила стародавнє китайське місто. Фото: wmocms

https://racurs.ua/ua/n157938-gigantska-pischana-burya-proneslasya-kytaiem-foto-ta-video-strahitlyvogo-yavyscha.html

Ракурс

Піщана буря налетіла на китайську провінцію Ганьсу на півночі центральної частини КНР.

Місцеві мешканці стали свідками природного явища у неділю, 25 липня. Пронісся шторм стародавнім місто Дуньхуан на Шовковому шляху. Висота пилової бурі сягала 100 м, це викликало хаос серед жителів міста. Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що шторм змусив місцеву поліцію наказувати водіям з’їжджати зі швидкісних автомагістралей в зони обслуговування, щоб перечекати шторм.

Як відомо, місто Дуньхуан є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в ньому розташовані печери Могао. Місто знаходиться в пустелі Гобі і відоме своїм суворим кліматом.

У мережі вже з’явилися страхітливі кадри природного явища. Кадри неначе з якогось фільму про апокаліпсис.

Нагадаємо, 17 липня пилова буря з Африки разом із ураганним вітром, піском і пилом раптово накрила Троєщину. Пилова буря тоді наробила лиха на лівому березі Києва.

Джерело: South China Morning Post