Названо причини подорожчання олії

Олія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157937-nazvano-prychyny-podorojchannya-oliyi.html

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Подорожчання олії в Україні пояснив експерт. За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, торгові мережі формують свій прибуток за допомогою торгової націнки, змушуючи українців переплачувати.

Другою причиною подорожчання є мита. Про це експерт заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він стверджує, що торгові мережі вважають за краще продавати менше, але дорожче, чим більше й дешевше — особливо це стосується соціальних товарів, до яких належить цукор і соняшникова олія. Також експерт вважає, що через те, що Україна запровадила мито в розмірі 23% на вивезення насіння соняшнику, це призвело до появи в країні десятків олійноекстракційних заводів.

На експорті соняшникової олії ми заробляємо мільярди доларів, водночас під час продажу на зовнішніх ринках «насіння» отримували б у 3−4 рази менше. Надалі під тиском СОТ і ЄС Україна істотно знизила свої експортні мита, що призвело до того, що на тлі світового дефіциту сировини вивезення українського «насіння» у 2021 році виросло майже в сім разів, — заявив економіст.



Він зазначив, що в такий спосіб спрацьовує захисний митний механізм, й експортер віддає державі у вигляді мита 70% зростання ціни, що робить експорт «насіння» невигідним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на соняшникову олію може знизитися на початку осені, тому українцям не варто зараз робити відповідні запаси. Річ у тім, що ціни на олію залежать від обсягів і якості врожаю соняшнику, збір якого завершиться восени.