Мільйон за злам «Дії» обіцяють у Мінцифри

У Мінцифри обіцяють мільйон гривень за злам «Дії»

https://racurs.ua/ua/n157936-milyon-za-zlam-diyi-obicyaut-u-mincyfry.html

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У Мінцифри оголосили про проведення завтра, 27 липня, другого етапу баґбаунті (Bug Bounty) застосунку «Дія».

Відповідний захід відбувається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Bug Bounty — це підхід до тестування та знаходження можливих помилок і вразливостей у програмах, в ході якого кіберфахівців винагороджують за знайдені та підтверджені помилки відповідно до рівня їхньої небезпеки.

У грудні 2020 року Мінцифри проводило перший етап баґбаунті «Дії». Тоді в ньому брали участь півсотні так званих «білих хакерів» з усього світу.

Призовий фонд завтрашнього баґбаунті становитиме 1 млн грн. У ньому можуть взяти участь всі охочі, незалежно від досвіду та кваліфікації. Деталі повідомлять під час брифінгу щодо запуску баґбаунті на YouTube-каналі КМУ та офіційній сторінці Мінцифри у Facebook, яка розпочнеться о 10.00 27 липня.

Нагадаємо, у травні в «Дії» з’явилася можливість створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції, а також функція заміни посвідчення водія та зміни місця реєстрації.