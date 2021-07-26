Коронавірусний «дельта-штам» знову підозрюють на Закарпатті

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Ракурс

На Закарпатті у шести людей підозрюють «Дельта-штам» коронавірусу. Про це Суспільному повідомила епідеміолог Любов Данич 26 липня. За її словами, аналізи від хворих на COVID-19 відправили на дослідження.

Медик розповіла, що серед підозрюваних є люди 18−35 років і віком понад 60 років.

Ми маємо два підтверджені мутовані випадки «Дельта» за результатами секвенування, які були проведені в європейській лабораторії. Наразі є п’ять зразків результатів з мутованим штамом «Дельта», які досліджують, та один зразок, в якому мутований штам не знайшли, але він також потребує додаткових досліджень, — розповіла Данич «Суспільному».

Епідеміолог уточнила, що на дослідження брали зразки людей, які приїхали з Європи та Росії. Були також аналізи людей, які з України не виїжджали.

Раніше в Ужгороді лабораторно підтвердили Дельта-штам коронавірусу у двох пацієнтів, які лікувалися в інфекційній лікарні. Крім того, цей різновид COVID-19 підозрювали і в столиці.

«Ракурс» розповідав, що збудник COVID-штаму «Дельта» може долати імунну систему людського організму, уникаючи антитіл, навіть у людей, які частково вакцинувалися або раніше перенесли захворювання. Штам коронавірусу «Дельта» більш заразний, але менш смертельний, заявив лікар Андрій Волянський.

Джерело: «Суспільне»