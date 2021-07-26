Каменепад в Індії. Фото: The Tribune India

https://racurs.ua/ua/n157934-kamenepad-v-indiyi-pochavyv-turystiv-foto-video.html

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Каменепад в Індії забрав життя дев’ятьох туристів у гірській місцевості. Масивні валуни покотилися з пагорбів після зсуву.

Загиблі були частиною групи туристів з 11 людей, які прямували із Сангла в Чіткуль. Про це повідомляє The Tribune India.

Повідомляється, що туристи прямували пішки після того, як у їхній автомобіль врізався валун. Причиною каменепаду називають зсув недалеко від Батсарі в племінному районі Кіннаур.

Унаслідок обвалу був пошкоджений міст через річку Баспа й кілька автомобілів. Каменепад триває, що заважає рятувальним роботам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Грибівці Одеської області приватний вертоліт сідав на поле через пляж. Від поривів вітру туристам зламало намети, а пляжна парасолька влетіла прямо у відпочивальників на високій швидкості. Люди дивом не покалічилися.

Джерело: The Tribune India