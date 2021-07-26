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Ракурс
Погода в серпні очікується теплішою за норму

Прогноз погоди на серпень опублікували синоптики

26 лип 2021, 15:07
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Погода в серпні в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму.

Середня місячна температура, як очікується, становитиме +20…+25°, в Карпатах — +16…+18°, що на 1−1,5 градуси вище за кліматичну норму. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У серпні середня місячна температура повітря, як правило, перебуває в межах +18…+22°, у південних, південно-східних областях та в Криму — місцями +23…+24°, на високогір′ї Карпат — +13° тепла.

Водночас місячну кількість опадів у серпні 2021 року синоптики очікують в межах 31−80 мм, на Прикарпатті місцями 95−99 мм, що перебуватиме в межах кліматичної норми.


Кліматична норма за опадами для серпня становить 30−69 мм. Для певних регіонів характерним є вихід за ці межі:

  • в Херсонській області та західних районах Криму — місцями 24−28 мм;
  • на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму — 70−97 мм;
  • в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей — місцями 104−120 мм.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що завтра, 27 липня, в Україні очікуються зливи, град та шквали 15−20 м/с.

Джерело: Ракурс


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