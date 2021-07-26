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Погода в Україні. Фото: istock

Погода в Україні готує сюрпризи, слід готуватися до злив та шквалів (КАРТА)

26 лип 2021, 14:42
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Погода в Україні завтра, 27 липня, готує сюрпризи — у західних областях очікуються грози, град та шквали 15−20 м/с.

Оголошено штормове попередження, рівень небезпечності жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Натомість в інших регіонах очікується повернення спеки. Максимальна температура повітря в областях становитиме +28°- +33° тепла.

Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко, Facebook


Короткочасні дощі та грози охоплять усі західні регіони, а також Вінниччини та Житомирщини. Решта території України «підсохне» під палким липневим сонцем. У Києві 27 липня прогнозують близько +30°, без опадів.

Упродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути південь та схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях.

Джерело: Ракурс


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