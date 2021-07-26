Погода в Украине. Фото: istock

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Погода в Украине завтра, 27 июля, готовит сюрпризы — в западных областях ожидаются грозы, град и шквалы 15−20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности желтый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время в других регионах ожидается возвращение жары. Максимальная температура воздуха в областях составит +28° — +33° тепла.

Кратковременные дожди и грозы охватят все западные регионы, а также Винниччину и Житомирщину. Остальная территория Украины «подсохнет» под горячим июльским солнцем. В Киеве 27 июля прогнозируется около +30°, без осадков.

В течение недели жарко обещает быть на юге и востоке Украины, а также в Днепре с районами. Свежее воздух будет в западных областях.