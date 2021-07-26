Кадр из сериала «Сваты», фото: «Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95»

https://racurs.ua/n157931-nacsovet-ostavil-yazykovogo-ombudsmena-naedine-so-svatami.html

Ракурс

На украинском языке с 16 июля должны быть дублированы или озвучены созданные на иностранном языке фильмы и сериалы, которые транслируются на телевидении. Однако за прошедшую с момента вступления в силу соответствующих норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» неделю уже замечен ряд таких нарушений.

Так, хотя 19 июля канал «1+1» начал показывать русскоязычный сериал «Сваты» в украинском дубляже, уже спустя два дня телезрители заметили, что сериал снова транслируется на русском языке.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Фейсбуке сообщал, что по результатам мониторинга обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к нарушителям определенные законодательством санкции.

В Нацсовете сегодня, 26 июля, комментируя результаты мониторинга первой недели с начала действия новых норм закона о языке, заявили об отсутствии инструментов для наказания телеканалов за соответствующие нарушения.

В ведомстве утверждают, что в ст. 49 языкового закона указано, что защита государственного языка поручена исключительно Уполномоченному по защите государственного языка, в то время как Нацсовет должен опираться на свой профильный закон «О телевидении и радиовещании».

В Нацсовете заявляют, что их отношения с Уполномоченным определены в Порядке взаимодействия (ст. 53), согласно которому каждый действует в рамках собственного профильного закона, но если будут замечены нарушения, за которыми следит партнер, — эта информация систематизируется и передается другой стороне.