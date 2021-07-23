Сериал «Сваты» в Украине снова транслируют на русском. Фото:

https://racurs.ua/n157816-serial-svaty-v-ukraine-snova-transliruut-na-russkom-v-socsetyah-skandal.html

Ракурс

Сериал «Сваты» в украинском дубляже канал «1+1» начал транслировать с 19 июля, но впоследствии передумал.

С 23 июля популярный сериал снова будет выходить на телеканале на русском языке. Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала «Сваты». Об этом сообщает «Детектор Медиа» со ссылкой на заявление группы «1+1 медиа».

На канале говорят, что решение о постепенном переходе на украинский язык в фильмах и сериалах принято «исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства».

Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублирован на продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли до просмотра любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. «1+1 медиа» выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. Сейчас же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым, — говорится в заявлении.

В сети некоторые пользователи уже возмутились решению телеканала. Например, народный депутат Николай Княжицкий требует Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировать на это. По его мнению, трансляция «Сватов» на русском — это неуважение к закону.

Другие же защищают оригинальную версию сериала.

Напомним, шесть рейтинговых каналов в Украине нарушают закон о государственном языке. Самым злостным нарушителем оказался «Интер» — там зафиксировано шесть нарушений, на телеканале «Украина» — пять, на ICTV и «Мега» — по два, на НТН и К1 — по одному.

Источник: «Детектор Медиа»