Український режисер Мстислав Чернов номінований на премію Гільдії режисерів США.

Вже вдруге український митець є номінантом DGA Awards за 2025 рік. Цього разу у категорії «Документальне кіно» він номінований за фільм «2000 метрів до Андріївки». Він претендує на нагороду за «за видатні досягнення у режисурі документального кіно». Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Також до списку номінантів отримання нагороди потрапити режисери Джіта Гандбайр, Сара Хакі та Мохаммадреза Ейні, Елізабет Ло, Лора Пойтрас та Марк Обенгаус.

Церемонія вручення 78-ї щорічної премії DGA Awards відбудеться 7 лютого в готелі The Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у 2024 році український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова отримав «Оскар» у номінації «Кращий повнометражний документальний фільм». Також фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію BAFTA.

