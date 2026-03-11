США могут задействовать базу в Румынии для войны против Ирана. Фото:

США можуть задіяти базу в Румунії для війни проти Ірану.

Незабаром Бухарест може схвалити запит Сполучених Штатів на тимчасове розміщення винищувачів на авіабазі Міхаїл Когелнічану на узбережжі Чорного моря для підтримки американських військових операцій на Близькому Сході. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з ситуацією.

Зазначається, що американці планують перекинути на базу кілька літаків, де також можуть проводитися ширші логістичні операції та дозаправка. Крім того, на румунській території можуть розміститися до 500 військовослужбовців.

Президент Румунії Нікушор Дан на сьогодні скликав засідання Вищої ради оборони, щоб обговорити можливість розміщення «додаткових військових спроможностей» на території країни.

Як відомо, у жовтні минулого року Вашингтон скоротив кількість військ США в Румунії, бо переглядав свої оборонні пріоритети. Такі дії американців занепокоїли союзників по НАТО на східному фланзі через можливе зменшення військової підтримки Європи на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Наразі на базі «Міхаїл Когелнічану» знаходяться кілька сотень американських військових. Також Румунія разом із Польщею приймає систему протиракетної оборони «Іджис Ашор», розгорнуту понад 10 років тому для протидії можливим загрозам з боку Ірану.

Нагадаємо, 9 березня Іран завдав удару по табору Бундесверу в Аль-Азраку. Також іранські ракети влучили у німецьку частину авіабази Військово-повітряних сил Йорданії, де розміщені й військові США.

Джерело: Bloomberg